Ancona, uccisa a botte: marito indagato per omicidio aggravato

Redazione 04 dicembre 2025

La procura di Ancona ha disposto un fermo e un mandato di ricerca internazionale nei confronti di Nazif Muslija, l'uomo di 50 anni macedone ufficialmente indagato per l'omicidio volontario della moglie Sadjide. L'uomo e' irreperibile e, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato visto lasciare la casa di via Garibaldi, nella frazione Pianello Vallesina di Monte Roberto, dove la donna e' stata trovata cadavere a bordo di una Smart e potrebbe aver lasciato l'Italia. Durante tutta la mattina e' andato avanti il lavoro della scientifica dei carabinieri all'interno dell'abitazione dove si e' consumato il delitto, alla ricerca di elementi utili a ricostruire quanto e' successo nella camera da letto dove e' stata rivenuto il corpo esanime della donna, con il volto massacrato dai colpi violentissimi del suo assassino.