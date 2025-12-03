Ancona: 49enne picchiata a morte trovata esanime sul letto

Foto: Ansa

La 49enne, originaria della Macedonia, trovata morta a Pianello di Monte Roberto, nell'Anconetano, sarebbe stata picchiata a morte. Il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi esamine sul letto con segni di violente percosse. Il marito risulta ancora irreperibile. Le indagini sono in corso da parte del magistrato di turno della Procura di Ancona, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona e della Compagnia di Jesi. Il marito era stato arrestato lo scorso 12 aprile per violenze.