Meteo di Natale e oltre, le previsioni di Giuliacci per dicembre: i giorni "gelidi"

Entriamo nel mese di dicembre, cosa ci aspetta sul fronte del tempo? A fornirele previsioni meteo fino a Natale e oltre è il colonnello Mario Giuliacci secondo cui dopo diversi anni di dicembre insolitamente miti, il mese potrebbe finalmente riportare un clima più consono alla stagione.

Piogge: un avvio dinamico, con forti differenze regionali - La prima settimana di dicembre sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti soprattutto al Nord-Ovest, in Abruzzo, Molise, Sud Italia e Sicilia. Nel resto del Paese le piogge si manterranno nella norma. E il Ponte dell'Immacolata? Tra l’8 e il 14 dicembre, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , è previsto un nuovo aumento dell’instabilità: piogge sopra la media interesseranno gran parte del Nord, in particolare tra Liguria ed Emilia-Romagna, e si estenderanno anche a Lazio, Campania e Calabria. Situazione più tranquilla altrove.

Neve: Alpi protagoniste, Appennino in ombra - Per gli amanti della neve, le notizie arrivano soprattutto dalle Alpi. Nella prima settimana del mese sono attese nevicate diffuse lungo l’arco alpino, escluse le Alpi Carniche e Giulie. Le Alpi Marittime saranno interessate da precipitazioni nevose particolarmente abbondanti, mentre l’Appennino resterà a secco.

Tra l’8 e il 14 dicembre il copione non cambia: nevicate sopra la media sulle Alpi Marittime e scarse sul resto dell’arco alpino; assenti sull’Appennino. Dal 15 al 30 dicembre la situazione si stabilizzerà, con nevicate ancora sopra la media sulle Alpi Marittime e valori prossimi alla norma sul resto dei monti italiani.

Temperature: freddo al Nord, più miti al Centro-Sud - Le temperature dei primi 15 giorni di dicembre mostreranno un’Italia divisa in due: condizioni invernali al Nord, dove le minime potrebbero scendere fino a 5 gradi, e valori leggermente sopra la media al Centro-Sud. Anche qui, però, non mancherà il freddo nelle ore notturne e mattutine. Nella seconda metà del mese, tra il 15 e il 30 dicembre, la situazione dovrebbe normalizzarsi con un clima pienamente invernale su tutto il territorio, senza particolari eccessi termici.

Un dicembre finalmente “invernale” - In sintesi, secondo Giuliacci, dicembre potrebbe segnare un ritorno a condizioni più tipiche della stagione: piogge ben distribuite, neve abbondante sulle Alpi occidentali e temperature generalmente più fredde rispetto agli ultimi anni. Un mese che, per gli appassionati dell’inverno, rappresenta una piccola inversione di tendenza rispetto ai recenti dicembre anomali.