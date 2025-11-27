Garlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo"

Redazione 27 novembre 2025 a

a

a

A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della trasmissione, sulle indiscrezioni circolate in queste ore sui risultati della perizia della genetista Denise Albani, secondo cui ci sarebbe “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell’indagato.

L’ex legale di Andrea Sempio si esprime così: «Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla recusazione sia del perito che del giudice. Bisogna capire chi è che l’ha propalata perché ha compiuto un atto di terrorismo rispetto all’indagato, alla psicologia dell’indagato che si sente prima del tempo inchiodato da una cosa che non è ancora avvenuta. Non sarebbe la prima volta perché è già successo con l’impronta 33, con Ignoto 3. È una strategia che non mi piace. Io vorrei capire chi è che l’ha propalata, forse quelli che mi fanno le pulci per la fuga di notizia della consulenza Linarello?».