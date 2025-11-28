Giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica in Francia

Foto: La Presse

Redazione 28 novembre 2025 a

a

a

Arriva una denuncia fortissima dalla trasmissione «Fuori dal coro» di Mario Giordano: «La nostra giornalista Costanza Tosi è stata sequestrata e minacciata per circa un’ora dentro una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, mentre stava girando un servizio sulla forte presenza islamica in città (che supera il 40%), con molti segnali di radicalizzazione. È stata costretta con la forza a cancellare tutte le immagini registrate». Dalle immagini trasmesse si sente la Tosi dire: «Non posso avere il mio telefono, non posso uscire da qui, questo è contro la legge francese». E qualcuno le risponde «ascoltami, se continui a gridarmi nelle orecchie ti tiro un destro». Una denuncia che verrà trasmessa integralmente domenica sera su Rete 4.