Black Friday: il 70% degli italiani farà acquisti, budget medio di 268 euro

22 novembre 2025

Sette italiani su dieci faranno acquisti nel corso della settimana del Black Friday, dato in crescita del 3% rispetto al 2024, con oltre il 50% che approfitterà degli sconti per comprare i regali di Natale. Lo rivelano stime di Confcommercio, secondo cui il budget medio di spesa sarà 268 euro, in lieve crescita rispetto all'anno scorso. Elettronica ed elettrodomestici si confermano in vetta alla lista degli articoli più gettonati, seguiti da abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli, mentre le fasce di popolazione più propense agli acquisti sono le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia.

E se poco più del 50% utilizzerà sia i negozi fisici che i portali online per effettuare acquisti, la comunicazione digitale gioca un ruolo sempre più centrale: il 41,5% dei consumatori dichiara di essere influenzato dalle pubblicità online, il 34,6% dall'intelligenza artificiale e il 29,1% da Instagram, si sottolinea nell'indagine. Per il Codacons, secondo cui il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici, "l'attenzione dei consumatori è massima sui prezzi", con una fetta sempre più grande di persone che "deciderà all'ultimo se fare acquisti". Assoutenti invita invece a fare attenzione "alla valanga di messaggi promozionali" all'interno dei quali si celano "raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti". Non mancano però le preoccupazioni legate alla sostenibilità.

La Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale, mette infatti in guardia "dagli effetti enormi sull'ambiente" della settimana di sconti, che "incrementa fortemente le emissioni inquinanti": in particolare a causa degli spostamenti in auto per recarsi in centri commerciali e punti vendita, ma anche delle conseguenze di imballaggio, spedizioni e consegne degli acquisti online. La stima della Sima lega agli acquisti sul web e nei negozi fisici durante l'intera settimana del Black Friday l'immissione in atmosfera di circa 500mila tonnellate di CO2 a livello globale.