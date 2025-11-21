Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara: ecco perché la genetista punta alla famiglia Sempio

Il documento del perito Denise Albani è stato visionato da Il Tempo L'esperto del giudice che compara le tracce di Ignoto 1 con l'indagato

Rita Cavallaro 21 novembre 2025 a

a

a

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, che per l’accusa appartiene ad Andrea Sempio, non solo è attribuibile, ma svelerà la linea paterna della persona che l’ha lasciato sul cadavere della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. A metterlo nero su bianco, nel documento d’udienza dello scorso 26 settembre che Il Tempo ha avuto modo di visionare integralmente, è la genetista Denise Albani, il perito del giudice che sta ora confrontando, in incidente probatorio, le tracce di Ignoto 1 con Sempio, indagato per omicidio in concorso e il cui Dna è considerato dalla Procura di Pavia compatibile con il materiale rilevato sul mignolo della mano destra e sul pollice della sinistra di Chiara. Una condizione molto diversa dalle indiscrezioni divulgate, nonostante la secretazione della giudice Daniela Garlaschelli, dalla difesa di Sempio e dai consulenti della parte civile, i quali ripetono che la genetista avrebbe già bollato quel Dna come «aplotipo, parziale, misto e non consolidato».

Una frase estrapolata dalle 31 pagine di trascrizioni, in cui laAlbani è partita dalle gravi criticità nella perizia del professor Francesco De Stefano, che confrontò quei profili con il Dna di Alberto Stasi per poi sostenere che fossero degradati, allorché le analisi esclusero il condannato. «Per poter considerare un risultato, diciamo, forte, consolidato, quelle che sono le linee guida attuali, ma già da un po’ di anni, sono quelle chiaramente di eseguire più, almeno due, sessioni di analisi a pari condizioni, in modo tale che si possa avere una lettura che sia sovrapponibile», ha spiegato la Albani. «In questo caso, purtroppo, non abbiamo due sessioni analitiche che siano state eseguite nelle medesime condizioni, perché una sappiamo essere stata eseguita con 5 microlitri e l’altra con un volume residuo», addirittura inferiore a 2. Perciò non si può tecnicamente sostenere che «il risultato è consolidato».

Ad ogni modo «quello che emerge per quanto riguarda il quinto destro, è che nella sessione, perché in realtà io non la considero una replica, nella sessione a 5 microlitri emerge un aplotipo parziale misto per un totale di dodici loci tipizzati», ha precisato, delineando il risultato del test che prevede un minimo di otto punti di Dna e un massimo di 16. «Il primo sinistro ha un aplotipo parziale misto per un totale di dieci loci tipizzati», ha aggiunto, comunicando che avrebbe proceduto con la lettura del dato singolo, escludendo le fantomatiche repliche. Albani ha ricordato che proprio perché la traccia non è un autosomico, ma solo l'aplotipo «non è di per sé identificativo, quindi un cromosoma Y viene condiviso da tutti i soggetti diciamo imparentati con la linea paterna, per cui non si può attribuire univocamente a una sola persona. In più abbiamo una condizione di parzialità perché i profili che sono stati ottenuti sono dei profili parziali, quindi aplotipo parziale non consolidato». E la conclusione: «Ritengo però comunque opportuno che per chiudere il cerchio, che si faccia una valutazione in termini statistici».

Anticipando le conclusioni della perizia, che verrà depositata il 18 dicembre, la genetista ha spiegato che «non potrò mai dire che quel profilo è di Tizio, perché è proprio concettualmente sbagliato essendo un aplotipo», mal’analisi andrà a «evidenziare un contesto familiare di appartenenza, sicuramente non va a individuare una singola persona». Insomma, Albani potrebbe concludere che il Dna sulle unghie di Chiara è compatibile con gli uomini di casa Sempio. E proprio per approntare la strategia difensiva, ieri il team del 37enne si è riunito a Roma. Intanto è stata perquisita una casa dell’ex carabiniere Silvio Sapone, nell’ambito della corruzione sull’archiviazione di Sempio nel 2017, in cui sono indagati l’ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio. Gli inquirenti, che seguono i soldi, hanno trovato una cassaforte.