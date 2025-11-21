Dritto e rovescio, lo scontro tra Sorrentino e l'imam: ecco cosa predicano nelle moschee abusive

Foto: X Dritto e rovescio

Luigi Frasca 21 novembre 2025 a

Scontro acceso tra la giornalista de Il Tempo Giulia Sorrentino e l’imam della moschea di Roma Magliana Sami Salem durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” condotta da Paolo Del Debbio su Rete4. Imam che non voleva ammettere l’irregolarità di oltre 1000 luoghi di culto italiani trasformati in moschee e adibiti irregolarmente a luoghi di preghiera, in barba alla legge italiana. Il problema però, fa notare Sorrentino, riguarda anche il contenuto delle prediche: “Ci sono la maggior parte degli imam che predicano in arabo, perché le prediche non vengono fatte in italiano, ma adesso grazie a questo governo verranno fatte in italiano, perché dobbiamo sapere cosa viene detto all'interno di determinati luoghi di culto”.

"Le moschee non possono sorgere dove volete voi perché avete deciso che in quel posto va fatto un luogo di culto.

Va firmata l'intesa con lo Stato italiano e vanno rispettate le leggi italiane!"



Giulia Sorrentino a #drittoerovescio pic.twitter.com/W2tGyfOT3e — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 20, 2025

Questo perché “si parla anche di fustigazione, di comportamenti femminili di totale sottomissione, si parla di sovversione e di conquista dell'Occidente, e l'ho sentito con le mie orecchie”. La Lega e il governo, infatti, hanno chiesto che venga approvata la legge che regolamenti in modo netto ogni aspetto della vita all’interno di questi centri culturali. Perché l’Islam non ha siglato l’accordo con lo Stato italiano: stando così le cose, non hanno quindi sottoscritto la condivisione delle nostre norme e principi costituzionali.