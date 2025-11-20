Ex Ilva: statali diTaranto bloccate, sciopero fino alle 7 di domani

Foto: Ansa

A Taranto le principali strade di accesso e di uscita, le statali 7 per Bari e 106 per Reggio Calabria, sono bloccate dai lavoratori dell'ex Ilva sia diretti che delle imprese che sono in sciopero. La protesta e' cominciata alle 9 di oggi e si concludera' alle 7 di domattina. In precedenza i lavoratori hanno bloccato gli accessi agli uffici di direzione dello stabilimento e un corteo di operai delle ditte esterne si e' mosso dalla portineria imprese del siderurgico sino alla direzione. "Il governo deve fare un passo indietro - dice Paolo Panarelli della Fim Cisl - riconvochi il tavolo e trovi una soluzione. Seimila cassintegrati non sono un rilancio produttivo. L'appalto ha bisogno di lavoro".