Ultras, ancora un assalto. Sassi contro il pullman del Chieti: indaga la Digos

Foto: Ansa

Paolo Dani
  • a
  • a
  • a

Ancora un assalto un ultrà, questa volta senza conseguenze tragiche. Sassi contro un pullman del Chieti Calcio, indagini della Digos della città abruzzese e di quella di Macerata per fare luce su quanto accaduto ieri dove il bus che stava riportando in Abruzzo i giocatori dopo la partita persa sul campo di Recanati è stato fatto oggetto di una sassaiola. I fatti sono avvenuti prima del casello di Loreto della A14, quando la sede stradale e' stata invasa da diverse persone che hanno iniziato a lanciare pietre. A parte alcuni vetri rotti solo tanto spavento da parte dei giocatori. Secondo quanto appreso le indagini si starebbero concentrano sulla tifoseria del Chieti.

 

Fatti che avvengono a poche settimane dal lancio da di sassi da parte di ultras della Sebastiani Basket al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto vicino Rieti in cui è rimasto ucciso il conducente Raffaele Marianella, colpito dopo che un masso appuntito ha sfondato il parabrezza anteriore del puullman.

