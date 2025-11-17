Ultras, ancora un assalto. Sassi contro il pullman del Chieti: indaga la Digos

Foto: Ansa

Paolo Dani 17 novembre 2025 a

a

a

Ancora un assalto un ultrà, questa volta senza conseguenze tragiche. Sassi contro un pullman del Chieti Calcio, indagini della Digos della città abruzzese e di quella di Macerata per fare luce su quanto accaduto ieri dove il bus che stava riportando in Abruzzo i giocatori dopo la partita persa sul campo di Recanati è stato fatto oggetto di una sassaiola. I fatti sono avvenuti prima del casello di Loreto della A14, quando la sede stradale e' stata invasa da diverse persone che hanno iniziato a lanciare pietre. A parte alcuni vetri rotti solo tanto spavento da parte dei giocatori. Secondo quanto appreso le indagini si starebbero concentrano sulla tifoseria del Chieti.

Rieti, lo striscione choc contro gli "infami". Indagini su un quarto ultras

Fatti che avvengono a poche settimane dal lancio da di sassi da parte di ultras della Sebastiani Basket al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto vicino Rieti in cui è rimasto ucciso il conducente Raffaele Marianella, colpito dopo che un masso appuntito ha sfondato il parabrezza anteriore del puullman.