Il monito di Mattarella al Bundenstag: "Troppi Dottor Stranamore che amano la Bomba"

16 novembre 2025

"Nuovi Dottor Stranamore si affacciano all'orizzonte, con la pretesa che si debba 'amare la bomba'. Il Trattato che mette al bando gli esperimenti nucleari (1997) non ha visto ancora la ratifica da parte di Cina, India, Pakistan, Corea del Nord, Israele, Iran, Egitto, Stati Uniti, mentre la Russia ha ritirato, nel 2023 la sua. Il rispetto, sin qui, delle prescrizioni che contiene, non attenua la minaccia incombente.Porta soltanto a sofferenze e a divisioni rottamare i trattati, le istituzioni edificate per porre riparo a violenze che nelle nostre societa' nazionali consideriamo reati e censuriamo severamente, mentre taluno pretende siano legittime nei rapporti internazionali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Bundestag in occasione della celebrazione della Goirnata del Lutto.

"Va ribadito con risolutezza: la sovranita' di un popolo non si esprime nel diritto di portare guerra al vicino.La volonta' di avere successo di una nazione non si traduce nel produrre ingiustizia.La guerra di aggressione e' un crimine", ha aggiunto il Capo dello Stato, "Va riaffermato senza cedimenti, l'insegnamento di Norimberga: 'se riusciremo a imporre l'idea che la guerra di aggressione e' la via piu' diretta per la cella di una prigione e non per la gloria, avremo fatto un passo per rendere la pace piu' sicura'. Sono parole di Robert Jackson, procuratore di quel Tribunale".