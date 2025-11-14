Trovata morta in casa con una ferita alla testa. Ascoltato il compagno

Foto: Ansa

Pina Sereni 14 novembre 2025 a

Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant’Alfonso, a Napoli. Sul posto la polizia scientifica che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. È stata disposta dai magistrati della Procura partenopea l'autopsia sul corpo In questo modo si capirà qualcosa in più sulla dinamica che ha portato al decesso della donna. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell’omicidio. Sono in corso le indagini degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni, casalinga. Era distesa sul pavimento del soggiorno. Una scena che ha subito orientato gli investigatori verso una morte violenta. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva una relazione con un uomo più giovane di lei che è stato rintracciato dagli investigatori e ascoltato dagli inquirenti. Risultano infatti a suo carico alcune denunce per maltrattamenti. È stato proprio l'uomo, che ha 21 anni, a trovare il corpo e a dare l'allarme. La vittima paveva una ferita alla testa non compatibile con una caduta, secondo i primi accertamenti effettuati dal medico legale. Sul pavimento è stata trovata una bottiglia di vetro frantumata: un elemento che ha spinto gli inquirenti a considerare l’ipotesi di omicidio. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma al momento si lavora soprattutto sul contesto familiare e relazionale della donna, che aveva una vita riservata e apparentemente senza problemi. Almeno secondo quanto raccontano i vicini di casa. Gli agenti stanno verificando eventuali segni di effrazione e ricostruendo le ultime ore della vittima, anche tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Nelle prossime ore saranno decisivi i risultati medico-legali e le prime testimonianze raccolte. Quello che appare probabile, seppure è necessario attendere i risultati dell’autopsia, è che la morte della cinquantenne non sia stata un evento accidentale.