Odio in piazza, imbrattata la sede del Mim e fantocci shock di Meloni e Bernini

Giulia Sorrentino 14 novembre 2025 a

Altro che pacifisti, durante l'ennesima manifestazione che si è tenuta davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione, ecco il video che testimonia lo stato in cui hanno ridotto l’edificio. Oltre alle bandiere del Partito comunista palestinese che incitavano i lavoratori a mobilitarsi contro il Governo, hanno sparso ovunque vernice, imbrattando le divise delle forze dell’ordine, ma soprattutto hanno ferito uno di loro tirandogli un uovo nell’occhio. Decine di giovani si sono dati appuntamento per manifestare «contro il governo e i ministri Valditara e Bernini le cui nuove riforme sono criminali, continuano a tagliere i fondi». Così come erano decine le sigle eversive che oggi hanno “scaldato i motori” per il “No Meloni day”, agitando i soliti fantocci degli esponenti dell’Esecutivo, tra cui quello della Premier.