Anci: corteo protesta verso la Fiera di Bologna, scontri con la polizia

Foto: Ansa

Redazione 14 novembre 2025 a

a

a

Tafferugli e tensione a Bologna, dove il corteo contro il Governo ha cercato di raggiungere i palazzi di BolognaFiere, dove e' in corso l'assemblea dell'Anci. Il corteo e' stato bloccato dalla Polizia in tenuta antisommossa sul ponte di San Donato e non e' riuscito a proseguire. I manifestanti che guidano il corteo hanno provato a sfondare il blocco delle forze dell'ordine che li hanno fatti retrocedere con una carica a cui sono seguiti tafferugli e a cui gli attivisti hanno reagito gridando "corteo, corteo".