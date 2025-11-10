Milano, aggressione ad ebrei ortodossi alla Stazione Centrale. Dilaga l'antisemitismo

Foto: Il Tempo

Giulia Sorrentino 10 novembre 2025

L’antisemitismo dilaga e a farne le spese sono state quattro coppie di ebrei ortodossi americani, aggredito oggi pomeriggio, presso la Stazione Centrale di Milano. Un uomo di origini pakistane, già noto alle forze dell’ordine, ha inizialmente insultato verbalmente il gruppo con riferimenti alla situazione a Gaza, poi ha colpito due giovani alla testa con un oggetto contundente. Le vittime, ferite in modo non grave, sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso e l’aggressore è stato immediatamente fermato e condotto in questura. Dopo scritte come “israeli not welcome” (ovvero gli israeliani non sono benvenuti), percosse quasi settimanali ai danni di cittadini di origine ebraica e manifestazioni che inneggiano ad Hamas, Milano è diventata una delle città italiane con il più alto tasso di violenza per motivi religiosi.