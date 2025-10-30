Roma: protesta in piazza Santi Apostoli per gli ebrei, "stop antisemitismo"

Foto: La Presse

Giacomo Forte 30 ottobre 2025 a

a

a

Nonostante la pioggia battente, circa un migliaio di persone si sono radunate oggi in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare a sostegno delle comunita' ebraiche e contro l'antisemitismo. In piazza sventolavano bandiere di Israele e d'Italia e alcune bandiere arcobaleno con la stella di David. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Setteottobre e alla quale hanno aderito oltre cinquanta realta', aveva come obiettivo quello di "affermare il diritto degli ebrei a vivere senza paura nello spazio pubblico italiano e ricordare che la lotta all'antisemitismo e', prima di tutto, lotta per la democrazia", hanno sottolineato i promotori.

"L'antisemitismo e' un male e purtroppo oggi e' sdoganato, non e' solo un male per gli ebrei ma e' una minaccia esistenziale per la nostra democrazia. Occorre immediatamente prendere provvedimenti sanzionatori contro chi si esprime da antisemita, le leggi ci sono", ha detto il presidente della Comunita' ebraica di Roma, Victor Fadlun. "E poi a noi ebrei italiani arriva ogni giorno la richiesta pressante di dissociarci dall'operato di Israele. E' una richiesta che fa male e ferisce, perche' noi siamo italiani ebrei, e questo e' un ragionamento da antisemiti. Sono preoccupato perche' in Italia vedo una deriva antisemita", ha ribadito. Per il presidente dell'associazione Setteottobre, Stefano Parisi, "e' molto importante essere qui oggi perche' pensiamo che dopo due anni dal 7 ottobre 2023, l'antisemitismo e' esploso con numeri che fanno paura. Nelle universita' gli ebrei non vengono fatti parlare, nelle scuole lo stesso. Pensiamo che bisogna scendere in piazza per dire che l'antisemitismo e' la fine della nostra liberta'. Dobbiamo difendere gli ebrei per difendere la nostra liberta'. I nostri valori sono i valori della vita e del rispetto della liberta' di pensiero e pensiamo che questi devono essere difesi", ha concluso Parisi.

A condurre la manifestazione dal palco, intitolata "Domani in piazza per la nostra liberta' - A testa alta con gli ebrei", e' stato Antonio Monteleone. Tra i presenti anche il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni; il presidente della Comunita' ebraica di Milano, Walker Meghnagi; la presidente dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni e diversi esponenti politici come Pina Picierno del Partito democratico e Maria Elena Boschi di Italia viva. (Rer)