Orsi, imputazione coatta per Fugatti: "Uccisione fu crudeltà"

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, Gianmarco Giua, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti in relazione alla morte dell'orso M90, ucciso il 6 febbraio 2024 dal Corpo forestale trentino che ha eseguito quanto previsto dal decreto firmato dal governatore. Respinta, dunque, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, cui si era opposta anche l'Enpa che aveva chiesto l'autopsia.