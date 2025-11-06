Prezzi benzina, aumenti delle medie alle pompe. Impennata del diesel

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 06 novembre 2025 a

Con le quotazioni internazionali del diesel ieri in forte salita, sulla rete carburanti arrivano nuovi movimenti al rialzo, con Eni che rincara di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di recepire gli ultimi aumenti, il prezzo medio praticato del diesel self raggiunge 1,651 euro/litro, posizionandosi ai massimi da tre mesi. Per trovare un valore più alto bisogna infatti tornare all'8 agosto (1,654 euro/litro). Poco mosso invece il prezzo medio della benzina self. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 5 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,707 euro/litro (1,706 la rilevazione del 4 novembre), con le compagnie tra 1,696 e 1,718 euro/litro (no logo 1,696).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,651 euro/litro (rispetto a 1,649), con i diversi marchi tra 1,645 e 1,659 euro/litro (no logo 1,642). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,850 euro/litro (1,848 il dato del 4 novembre), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,781 e 1,921 euro/litro (no logo 1,756). La media del diesel servito è 1,792 euro/litro (contro 1,789), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,735 e 1,860 euro/litro (no logo 1,700). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,697 e 0,722 euro/litro (no logo 0,683). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,483 euro/kg (no logo 1,394).