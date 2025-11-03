Laura Pausini, tragedia e lutto: lo zio Ettore muore travolto in bici a Bologna

Foto: Lapresse

Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore è morto, falciato da un’auto in corsa — poi fuggita — mentre era in bici. Lo riporta Il Resto del Carlino. L’uomo, 78 anni, originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Secondo la ricostruzione, procedeva in direzione centro mentre l’auto andava verso la periferia. Poi la collisione, che si è rivelata fatale per lo zio della cantante.

L’uomo alla guida è fuggito lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta. I soccorritori hanno tentato di rianimare Pausini per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. È caccia a una Opel Astra di vecchio modello: le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Una strada, quella dell’incidente, più volte segnalata come pericolosa, al punto che i cittadini avevano già lanciato appelli affinché la via — e quel tratto in particolare — fosse messa in sicurezza al più presto.

Ettore Pausini era molto conosciuto a Bologna. Da oltre trent’anni era il barbiere di piazza Azzarita. Negli anni scorsi aveva sconfitto un tumore, un’esperienza che si era poi trasformata in un impegno nell’associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici.