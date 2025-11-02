Messina, 16enne ucciso davanti a un bar. A Napoli 18enne freddato in strada

Foto: Carabinieri

Due giovanissimi uccisi nelle province di Napoli e Messina a colpi di arma da fuoco. A colpire Pasquale Nappo, 18enne incensurato, è stato un solo proiettile, esploso ad altezza uomo. La vittima era insieme a un gruppo di ragazzi in piazza Pace, a Boscoreale, quando due ragazzi in sella a uno scooter hanno fatto fuoco contro il gruppo di ragazzi con i quali era anche il ragazzo. Il proiettile, che lo ha raggiunto all'altezza dell'ascella, non gli ha dato scampo. Al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, le telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso lo scooter in fuga. Da chiarire, al momento, la dinamica e il movente dell'agguato: non è esclusa, al momento, l'ipotesi del regolamento di conti.

Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso all'esterno di un bar. alle 22.30 di ieri sera, a Capizzi (Messina). Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mistretta impegnati nella ricostruzione della dinamica. Secondo i primi accertamenti, un 20enne già noto alle forze di polizia, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro uno dei clienti in quel momento presenti all'esterno del locale. I proiettili hanno colpito un 22enne, ricoverato all'ospedale di Nicosia (Enna), non in pericolo di vita, nonché la vittima, 16 anni, morto poco dopo essere arrivato nella guardia medica di Capizzi. Eseguito un fermo di indiziato di delitto, per omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione, nei confronti del 20enne, nonché del fratello 18enne e del padre 48enne, questi ultimi ritenuti responsabili di aver accompagnato il ragazzo sul luogo del delitto al momento dell'agguato. Recuperata e sequestrata l'arma del delitto, una pistola con matricola abrasa. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica e il movente dell'episodio.