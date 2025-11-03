Giorgia Meloni. "Il mio pensiero a chi lotta per la vita", il messaggio per l'operaio di Roma

03 novembre 2025 a

Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, dove i Vigili del Fuoco stanno tentando di raggiungere l'operaio ancora intrappolato sotto le macerie dopo il crollo parziale della struttura. Le squadre di soccorso dell'Ares 118, entrate nella torre poco fa insieme ai Vigili del Fuoco, fanno sapere che l'uomo è ancora bloccato sotto i cumuli di macerie. A esprimere vicinanza all'operaio ancora intrappolato è la premier Giorgia Meloni: "Seguo con profonda apprensione l'evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo".

Corsa contro il tempo per liberare Ottavio: "Rischio crollo altissimo"

"Desidero ringraziare tutti gli operatori delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori che stanno intervenendo con coraggio, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema difficoltà. Ci stringiamo attorno a tutte le persone colpite da questo grave evento", conclude la presidente del Consiglio.