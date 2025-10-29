Prezzi benzina, forti rialzi per le medie alla pompa: ecco la stangata per gli italiani

Foto: Lapresse

Pina Sereni 29 ottobre 2025

Tornano a calare le quotazioni di gasolio e benzina, mentre salgono con forza, sulla scia dei rialzi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,695 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,700, pompe bianche 1,686), diesel self service a 1,628 euro/litro (+7, compagnie 1,633, pompe bianche 1,618). Benzina servito a 1,835 euro/litro (+3, compagnie 1,877, pompe bianche 1,757), diesel servito a 1,767 euro/litro (+6, compagnie 1,809, pompe bianche 1,688). Gpl servito a 0,690 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,409 euro/kg (invariato, compagnie 1,422, pompe bianche 1,399), Gnl 1,230 euro/kg (invariato, compagnie 1,225 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,797 euro/litro (servito 2,057), gasolio self service 1,738 euro/litro (servito 2,005), Gpl 0,832 euro/litro, metano 1,497 euro/kg, Gnl 1,297 euro/kg.