Meteo novembre, dolcetto o scherzetto? Giuliacci: "Temperature sopra la media ma..."

Novembre è alle porte: cosa ci aspetta sul fronte del meteo? Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo dinamico e instabile, con fasi di maltempo intervallate da brevi pause soleggiate. Dopo un inizio settimana discreto, con giornate in prevalenza serene tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, la situazione cambierà rapidamente. Giovedì 30 ottobre è infatti atteso un ciclone in arrivo dalla Francia, che porterà piogge diffuse su tutto il Centro-Nord e sulla Sardegna. Le precipitazioni proseguiranno anche venerdì 31, coinvolgendo gran parte della Penisola.

Giuliacci annuncia un Halloween bagnato: “Peggioramento del tempo”. La previsione

Successivamente, tra 1 e 3 novembre, è prevista una breve tregua, con ritorno del sole su molte regioni. Tuttavia, si tratterà solo di una pausa temporanea: tra il 4 e il 10 novembre il maltempo tornerà protagonista, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . In questo periodo, piogge frequenti interesseranno soprattutto Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Umbria e Lazio, a causa di nuove perturbazioni atlantiche che, tuttavia, non riusciranno a spingersi verso sud. Il motivo? La presenza contemporanea di due aree di alta pressione: da un lato l’anticiclone africano, che dominerà le regioni centro-meridionali, e dall’altro un campo di alta pressione sul Nord-Est europeo, che bloccherà il transito dei fronti verso est.

Per quanto riguarda le temperature, il quadro sarà nel complesso mite, con valori 3-4 gradi sopra la media stagionale. Le massime, pur rimanendo generalmente inferiori ai 25 gradi, potranno localmente superare questa soglia sulle isole maggiori. In sintesi, in base alle previsioni meteo e alle tendenze di Giuliacci l’inizio di novembre sarà dominato da un clima tipicamente autunnale: piogge frequenti al Nord e sulle regioni tirreniche, tempo più stabile e caldo al Sud, in un contesto di temperature ancora superiori alle medie.