Giubilei: "Smentito Report". Nessuna realtà italiana ha partecipato al documento anti-Ue

Non ci sono anche realtà italiane dietro al rapporto The Great Reset, documento organizzato da due istituti conservatori che vogliono riportare l'Unione europea allo "spirito originario". Report qualche tempo fa ha dedicato alcuni servizi a questa iniziativa asserendo che al documento avrebbero partecipato organismi italiani tra cui Nazione Futura presieduta da Francesco Giubilei. In un servizio la trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci ha messo in relazione The Great Reset con la nota polemica nata dalle parole della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, e ha incalzato lo stesso Gubilei.

Ebbene, la vicenda inizia a far discutere anche all'estero, coinvolgendo organismi internazionali. Tanto che oggi Mathias Corvinus Collegium (MCC) e Ordo Iuris, ossia i promotori del report The Great Reset, hanno diramato una nota a riguardo: "Nazione Futura e Francesco Giubilei non sono stati coautori del rapporto 'The Great Reset'. Prima che MCC e Oro Iuris collaborassero alla stesura di 'The Great Reset', nel settembre 2024 si è tenuta a Varsavia una conferenza più ampia che ha riunito diversi think tank e istituti per discutere l'attuale fase di riforma dell'Unione Europea. I partecipanti a quella conferenza non hanno preso automaticamente parte alla preparazione del rapporto".

"Brutta figura a livello internazionale per Report. Smontato con un comunicato ufficiale da parte delle fondazioni ungheresi e polacche Mcc e Ordo Iuris il teorema sulle fondazioni internazionali di destra sul servizio che andrà in onda questa sera - scrive sui social Giubilei - Né Nazione Futura né altre realtà italiane hanno contribuito al rapporto The Great Reset che secondo il teorema di Report avrebbe influenzato Giorgia Meloni".