Previsioni meteo, la verità sull'inverno 2025-26. Giuliacci: "Ecco come sarà"

Dopo anni di stagioni invernali sempre più miti e avare di neve, anche l’inverno 2025-2026 si preannuncia nel segno delle temperature "medie". A dirlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che in una sua recente analisi ha tracciato le linee generali del clima dei prossimi mesi: «Non dobbiamo aspettarci un inverno freddo e nevoso come alcuni vogliono farvi credere».

Negli ultimi trent’anni, ricorda l'esperto meteo in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , le temperature medie italiane invernali sono aumentate di circa due gradi rispetto agli anni Settanta. Un cambiamento che ha spinto più in alto la quota neve, oggi situata 300-500 metri sopra i livelli di mezzo secolo fa. Conseguenza: le nevicate in pianura sono diventate un evento sempre più raro. Tuttavia, qualche elemento lascia intravedere la possibilità di un inverno leggermente più dinamico rispetto a quello passato. «Due fattori secondari – aggiunge il meteorologo – potrebbero mitigare in parte la mitezza generale: i venti stratosferici, che quest’anno risultano più favorevoli alle irruzioni fredde verso l’Italia, e una copertura nevosa sul Nord Europa e sulla Siberia superiore del 25% rispetto allo scorso anno».

Il risultato? Secondo Giuliacci, la stagione sarà tiepida e poco nevosa, ma un po’ meno tiepida e un po’ più nevosa dell’inverno 2024-2025. In sostanza, un inverno sempre dominato dal segno del clima che cambia, ma con qualche possibile parentesi di freddo e neve a ricordarci le stagioni di una volta.