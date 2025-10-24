Previsioni meteo, la verità sull'inverno 2025-26. Giuliacci: "Ecco come sarà"
- a
- a
- a
Dopo anni di stagioni invernali sempre più miti e avare di neve, anche l’inverno 2025-2026 si preannuncia nel segno delle temperature "medie". A dirlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che in una sua recente analisi ha tracciato le linee generali del clima dei prossimi mesi: «Non dobbiamo aspettarci un inverno freddo e nevoso come alcuni vogliono farvi credere».
Negli ultimi trent’anni, ricorda l'esperto meteo in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, le temperature medie italiane invernali sono aumentate di circa due gradi rispetto agli anni Settanta. Un cambiamento che ha spinto più in alto la quota neve, oggi situata 300-500 metri sopra i livelli di mezzo secolo fa. Conseguenza: le nevicate in pianura sono diventate un evento sempre più raro. Tuttavia, qualche elemento lascia intravedere la possibilità di un inverno leggermente più dinamico rispetto a quello passato. «Due fattori secondari – aggiunge il meteorologo – potrebbero mitigare in parte la mitezza generale: i venti stratosferici, che quest’anno risultano più favorevoli alle irruzioni fredde verso l’Italia, e una copertura nevosa sul Nord Europa e sulla Siberia superiore del 25% rispetto allo scorso anno».
"Neve e nubifragi". MeteoGiuliacci: quando si apre la porta atlantica
Il risultato? Secondo Giuliacci, la stagione sarà tiepida e poco nevosa, ma un po’ meno tiepida e un po’ più nevosa dell’inverno 2024-2025. In sostanza, un inverno sempre dominato dal segno del clima che cambia, ma con qualche possibile parentesi di freddo e neve a ricordarci le stagioni di una volta.