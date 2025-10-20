Autista ucciso, tre fermati per omicidio durante l'assalto al bus. Chi sono

Foto: Ansa

Pina Sereni

Tre ultras, della "Curva Terminillo" sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Lo ha disposto il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma. Sarebbero sospettati, insieme ad una decina di altri supporters della Sebastiani Basket Rieti, squadra militante nella serie A2 del campionato, di aver organizzato la spedizione punitiva, nel corso della quale è stato assaltato e preso a sassate l'autobus che trasportava una quarantina di tifosi della squadra avversaria, la Pistoia Basket 2000. L'aggressione, durante la quale un mattone lanciato dai facinorosi ha centrato prima sul viso e poi sul collo uccidendolo, Raffaele Marianella, l'autista di origini romane residente a Firenze, è avvenuto lungo la superstrada che collega Rieti a Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, nella provincia reatina. I presunti responsabili dell'omicidio volontario( questa l'accusa ipotizzata dalla procura), secondo i primi accertamenti apparterrebbero al gruppo di ultras 'Curva Terminillo' e sarebbero anche riconducibili a gruppi di estrema destra. Le indagini della squadra mobile e della Digos della questura di Rieti si mosse in un clima di omertà e di reticenza diffuse, ma puntano a riscostruire tutte le fasi dell'omicidio attraverso le chat estrapolate dai telefoni cellulari sequestrati ai presunti responsabili. Da quelle conversazioni sarebbe emerso che il gruppo, che ha inseguito l'autobus, subito dopo il fischio finale dell'incontro di pallacanestro al PalaSojourner, si sarebbe organizzato per la spedizione punitiva. "La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell'autista tragicamente scomparso", ha precisato la società reatina, mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, ha usato i social per stringersi attorno ai familiari dell'autista ucciso, parlando di "un atto criminale che ci lascia increduli".

Dal punto di vista della giustizia sportiva, invece, l'ufficio della Procura federale della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha aperto un fascicolo di indagine chiedendo al Tribunale federale che, fino al termine delle indagini preliminari, assuma in via d'urgenza il provvedimento cautelare di far disputare le gare casalinghe della Rsr Sebastiani Rieti a porte chiuse. Il serata il provvedimento è stato disposto. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. "Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia", ha scritto su X la presidente del Consiglio. Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket?", si è interrogato su X il ministro dello Sport Andrea Abodi. "È sconvolgente l'assalto perpetrato vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono". Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi ha affermato che "nemmeno la condanna definitiva dei colpevoli potrà mai attenuare il dolore suscitato da questo ignobile delitto". Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la tragedia sui social: "Rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Raffaele Marianella, l'autista del Pistoia Basket tragicamente ucciso durante un inconcepibile episodio di violenza avvenuto al termine di una partita".