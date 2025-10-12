Palermo, 21enne freddato con una pallottola in fronte: "Era intervenuto per sedare una rissa"

Foto: Ansa

Luigi Frasca 12 ottobre 2025

Sono decine le persone che vengono sentite in queste ore dai Carabinieri del reparto operativo di Palermo che la notte scorsa erano nella zona in cui è stato ucciso Paolo Taormina di 21 anni, il ragazzo che stava provando a sedare una rissa. I testimoni raccontano, come si apprende, della rissa, del pestaggio di un ragazzo da parte del branco, dell'intervento della vittima e poi dopo i colpi di pistola. La vittima è stata colpita da una pallottola in fronte.

L'omicidio è avvenuto a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato un coetaneo picchiato da un gruppo di ragazzi quando è intervenuto per sedare la rissa. All'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il giovane che ha sparato si è poi dileguato a bordo di uno scooter con gli altri del gruppo. Indagano i carabinieri del reparto operativo di Palermo che indagano sull'omicidio.