Meteo, Sottocorona spiazza tutti: "Non comincia nulla". Pioggia e temperature, che succede

08 ottobre 2025

È ottobre inoltrato, cosa ci dobbiamo aspettare dal temp0? La situazione appare tranquilla, spiega Paolo Sottocorona che presenta le sue previsioni meteo di mercoledì 8 ottobre e dei giorni seguenti su La7. Oggi avremo "pioviggini eventuali al sud", e nuvole e velature sulla Sardegna. Per il resto, poco altro. Giovedì 9 ottobre "grigio su molte regioni. Qualche pioggia su Corsica e Sardegna, Alta Toscana e Liguria", spiega il meteorologo. Precipitazioni 'sono attese nella parte alpina centrale, tanto che "è una situazione che sembra andare verso un leggero peggioramento, però se arriviamo alla giornata di venerdì, troviamo di nuovo una prevalenza di cielo sereno su tutta la penisola, con l'eccezione forse fra Calabria e Sicilia di qualche debole pioggia", osserva Sottocorona.

Insomma, l'idea di fondo è che "non sta cominciando nulla, non sta cambiando nulla. La linea continua a essere quella di una situazione assolutamente tranquilla", spiega l'esperto di La7. Sul fronte delle temperature minime ci verificano dei "recuperi" rispetto a ieri ma "i valori sono ancora sotto media. Qualcosa in più avremo nei prossimi giorni" quando sono attesi degli aumenti.