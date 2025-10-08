Israele, intercettata la nuova Flotilla. Il governo Netanyahu: "Presto tutti espulsi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 ottobre 2025 a

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le nuove imbarcazioni della Flotilla che tentavano di raggiungere Gaza. "Un altro inutile tentativo di violare il legittimo blocco navale e di entrare in una zona di combattimento si e' concluso nel nulla. Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano", ha scritto il ministero sui social. "Tutti i passeggeri sono al sicuro e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi a breve", ha aggiunto.