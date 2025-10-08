Garlasco, il procuratore Napoleone contro Lovati: falsità da Corona

Foto: La Presse

Le affermazioni del legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, rese come ospite di Fabrizio Corona nella puntata di 'Falsissimo EP 16-Speciale Garlasco Parte 3' sono "oggettivamente destituito di ogni fondamento". Lo scrive in una nota il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, stigmatizzando la ricostruzione temporale di Lovati sulle genesi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato l'amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara uccisa il 13 agosto 2007. "il procedimento penale relativo alla vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi ha avuto impulso con il deposito da parte della difesa della persona condannata, Alberto Stasi, di una relazione in materia di genetica forense a firma del consulente dott. Ugo Ricci, specialista in Genetica Medica presso l'Università di Careggi - Firenze" e con un "parere" del "prof Lutz Roever", scrive il Procuratore. Ciò è avvenuto "nel 2023" quando il procuratore aggiunto Stefano Civardi "svolgeva il proprio servizio presso la Procura della Repubblica di Milano" e non a Pavia.

In quell'anno gli inquirenti di Pavia hanno "incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell'Università di Pavia (in persona dei consulenti tecnici dott. Carlo Previderè e dott.ssa Pierangela Grignani)" di svolgere "accertamenti tecnici ripetibili" sulla vicenda delle presunte tracce di dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, come sostenuto dalla difesa Stasi. Il 14 febbraio 2024 "è stata depositata richiesta di riapertura indagini" con la firma dello stesso Napoleone e dei sostituti Andrea Zanoncelli (oggi pm a Milano) e Valentina De Stefano, ancora assegnataria del fascicolo. "La coassegnazione del procedimento penale" anche all'aggiunto Civardi, arrivato a Pavia nel febbraio 2024, "è avvenuta successivamente", conclude la nota.