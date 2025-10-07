Bologna, scontri in centro tra manifestanti e forze dell'ordine

Foto: Ansa

Pina Sereni 07 ottobre 2025

Scontri in centro a Bologna tra manifestanti e forze dell’ordine in via Rizzoli, all’altezza di piazza Re Enzo. Gli agenti devono difendersi con gli scudi e utilizzare un idrante per disperdere chi ancora era rimasto in strada per la manifestazione dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre (formalmente vietata). Qualcuno riferisce che sia volata pure qualche manganellata. Poco prima c’era stato un altro fronteggiamento in uscita da piazza Maggiore verso via dei Pignattari. Un megafono, sponda attivisti, aveva invitato a indietreggiare i poliziotti. Poi gli attivisti si sono diretti verso le Due torri, cantando "Bella ciao". Strattonato un cameraman. C'è stato pure un lancio di oggetti contro gli agenti e sono stati create delle barricate di cassonetti.