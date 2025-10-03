Flotilla, viaggio finito: liberati i quattro parlamentari italiani, presto in Italia

Foto: Ansa

Liberati. La Farnesina informa che non sono più trattenuti dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata.

I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 dll 10 locali.