Flotilla: in Rai si fermano solo Tg3 e 'Ore 14', Rainews in forma ridotta

Andrea Regina 03 ottobre 2025

Pochi disservizi nel servizio pubblico Rai per via dello sciopero generale indetto dalla Cgil in solidarietà con la Flotilla e la causa palestinese. Al momento, a quanto risulta a LaPresse, soltanto l'edizione delle ore 12 del Tg3 e 'Ore 14', il programma su Rai2 di Milo Infante, non sono andati in onda. 'Storie Italiane', 'La Volta Buona', 'La Vita in diretta', 'Bellamà', 'La porta magica', 'Agorà', 'Geo' sono andati in diretta senza eccessivi problemi. Idem le edizioni del Gr1 e i programmi di Radio1, mentre qualche edizione non di punta di Gr2 e Gr3 sono andate in onda in forma ridotta. La prima puntata di 'Farwest', stasera in prime time su Rai3, ha subito un leggero adattamento della scaletta in virtù del contesto storico della giornata, con grande spazio nella parte iniziale alle dirette sulle manifestazioni.

Per quanto riguarda la Tgr è saltato 'Buongiorno Italia' e qualche edizione di 'Buongiorno regione'. Quasi tutte le edizioni delle ore 14 sono saltate. Sono andate in onda in forma completa Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta mentre questa sera quasi tutti faranno i cinque minuti garantiti con la precettazione. Qualche problema a Radio2 nei programmi 'Good Morning Radio2', 'Il ruggito del coniglio' e 'Radio2 Social Club'.

Più difficoltà per il palinsesto di RaiNews con diversi programmi saltati e per le edizioni ridotte dei tiggì. A La7 ci sono stati scioperi di singoli ma al momento i programmi di mattina e pomeriggio - 'Omnibus', 'Coffee break', 'L'Aria che tira', 'Tagadà', 'Ignoto X' - sono andati avanti, magari senza qualche grafica o altro, ma regolarmente in onda. Del resto il Comitato di redazione di La7 aveva detto di condividere le ragioni dello sciopero generale indetto per oggi. "È necessario però, oggi ancor di più, l'impegno professionale dei giornalisti, nel rispetto delle idee e delle posizioni di tutti, per raccontare la mobilitazione nelle piazze, cui partecipano anche numerosi colleghi, l'azione pacifica e non violenta della Global Sumud Flotilla, l'evoluzione della tragedia palestinese". A Mediaset nessun problema per i programmi di intrattenimento e di informazione. Tutto in onda nel rispetto dei palinsesti.