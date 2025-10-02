Milano, i ProPal occupano l'università Statale: "Blocchiamo tutto"

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 02 ottobre 2025 a

a

a

L'università Statale di Milano è stata occupata e gli studenti si dicono pronti a "bloccare tutto", convocando un'assemblea nell'ateneo dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. "Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla - si legge in una nota di Cambiare Rotta Milano - Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l'attacco dell'Idf e procedono verso Gaza. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano".

Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas"

Quindi aggiungono gli studenti: "Come equipaggio di terra della Global Sud Flottilla siamo da 3 settimane in mobilitazione permanente, con presidi, assemblee studentesche con i lavoratori, mobilitazioni nei dipartimenti e il blocco degli ingressi dell'università il 22 settembre in occasione dello sciopero generale indetto dall'unione sindacale di base. Oggi, di fronte alla gravità di quanto successo e alla sempre più diffusa indignazione degli studenti, abbiamo deciso di seguire l'appello lanciato dalla facoltà di Lettere occupata in Sapienza e di lanciare un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo". Il 22 settembre, ricordano, "ce l'ha dimostrato: studenti e lavoratori uniti possono bloccare guerra e genocidio, ogni ateneo sarà una barricata". Quindi invitano a raggiungerli in aula 211, dov'è stata convocata l'assemblea d'occupazione "contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele". E ribadiscono: "La Statale è pronta per lo sciopero generale, dalle università alle piazze blocchiamo tutto".