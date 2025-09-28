Pro Pal, l'attivista Dawoud: "Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo"

Luigi Frasca 28 settembre 2025 a

Dopo gli scontri alla Stazione Centrale di lunedì scorso, centinaia di manifestanti sono tornati in piazza oggi pomeriggio a Milano per chiedere la fine della guerra a Gaza: il corteo, partito da Piazzale Loreto, ha percorso viale Monza fino a Turro. "Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. Da questa piazza abbiamo chiamato una manifestazione per il 4 ottobre. Il 7 ottobre la resistenza palestinese ha cercato di richiamare l'attenzione del mondo per dire noi siamo sotto assedio. Il 7 ottobre è stato un tentativo per dire al mondo, 'i palestinesi ci sono', perché fino al 2023 nessuno considerava i palestinesi". Così Falastin Dawoud, esponente dell'Associazione Palestinesi Italiani a margine del corteo. Poco prima aveva detto che "oggi è quasi normalità vedere i carri armati israeliani uccidere i palestinesi a Gaza, ma i ragazzi della resistenza continuano a difendere a Gaza con il minimo, sono in credibili. Fanno dei miracoli".