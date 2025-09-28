Consegnato proiettile a don Patriciello durante la messa. Solidarietà da Mattarella e la premier Meloni: "Un gesto vigliacco e criminale"

Angela Barbieri 28 settembre 2025 a

a

a

Un plico contenente un proiettile calibro 9×21 è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli), durante la celebrazione della messa. A consegnarlo è stato un uomo già noto alle forze dell’ordine, fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la comunione. L’uomo è stato portato nella compagnia carabinieri di Caivano, dove si trova in attesa di accertamenti.

Si tratterebbe, apprende LaPresse, della stessa persona che a giugno 2024 è stato bloccato all’interno della chiesa dalla polizia in quanto dalla tasca del suo pantalone fuoriusciva un coltello. In quella circostanza l’uomo, 75enne suocero di un boss del clan Ciccarelli-Sautto, affetto da problemi psichiatrici, era stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti era stato emesso un avviso orale.

Solidarietà, dunque, da tutte le istituzioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a don Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima. È quanto si apprende dal Quirinale.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.