Torino, imbrattato un murale per Charlie Kirk a Parco Dora

Imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale denominato 'Giovani Adulti', promosso dalla Regione Piemonte. Sull'immagine sono state realizzate con vernice spray le scritte "+ Kirk" e "Acab", e sul nome di Charlie Kirk una croce come per cancellarlo.

''Nel consiglio circoscrizionale di quello stesso quartiere la sinistra era uscita dall'aula durante il minuto di silenzio per Kirk. Ora non possono negare che questi sono i frutti della loro campagna d'odio''. Cosi' l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, dopo la comparsa delle scritte di minaccia, con tanto di foro di proiettile simulato, sull'opera inaugurata ieri dal Festival delle periferie 'Giovani Adulti' a Parco Dora di Torino.