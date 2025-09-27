Maltratta e minaccia il compagno, braccialetto elettronico per una donna

Foto: Redazione

Alice Antico 27 settembre 2025

Scatta il pugno duro della giustizia a Vicenza in un singolare e preoccupante caso di violenza domestica, dove l'aggressore è una donna e la vittima è il compagno convivente. La Squadra Mobile della Questura berica ha dato esecuzione all'ordinanza di divieto di avvicinamento, con l'obbligo del braccialetto elettronico, nei confronti di una 40enne accusata di gravi e ripetuti maltrattamenti.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale, non è solo un atto dovuto, ma un segnale forte contro la violenza di genere in ogni sua forma, specialmente quando i ruoli non seguono lo stereotipo comune. La misura cautelare, notificata e applicata nella mattinata odierna, giunge come epilogo di una meticolosa indagine. Gli inquirenti hanno infatti "accertato come la donna, in più occasioni, avesse compiuto maltrattamenti nei confronti dell'uomo suo convivente", una condotta che non si limitava a semplici liti. Le accuse includono "denigrazioni, aggressioni fisiche con conseguenti lesioni e minacce, anche di morte." Un quadro agghiacciante che ha reso necessaria l'immediata intercessione delle forze dell'ordine per la tutela della vittima.

L'applicazione del braccialetto elettronico, in particolare, rappresenta il massimo livello di cautela al di fuori della custodia in carcere. Questo dispositivo tecnologico è fondamentale nel contrasto alla violenza domestica e allo stalking: il meccanismo prevede un'allerta immediata alle forze di polizia nel momento in cui la persona sottoposta a misura tenti di violare la distanza di sicurezza imposta rispetto alla vittima. In questo caso, l'uomo maltrattato è ora protetto da una barriera virtuale che, si spera, potrà restituirgli serenità e sicurezza dopo il periodo di abuso.