Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo"

"La missione continua". Con un comunicato diffuso all'indomani dell'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha fatto sapere di non voler interrompere la navigazione verso est insieme al resto della flotta internazionale. "All eyes on Gaza" è il messaggio che chiude la nota in cui si specifica che a bordo sono rimaste circa 40 persone e che "ridurre la Flotilla al solo scopo (seppur importantissimo) della consegna degli aiuti umanitari è strumentale al boicottaggio della missione. Fin all'inizio l'attenzione massima è stata rivolta al blocco navale - illegale dal 2007 - di Israele a largo di Gaza, sull'assedio alla popolazione palestinese, sull'occupazione coloniale, sul genocidio".

Nessun cambio di rotta quindi, scenario che preoccupa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, da Telese Terme (Benevento) per un evento di FI, ribadisce prima l'impegno del governo affinché "nessun italiano e nessuno dei partecipanti possa rischiare" ma poi ammette di non aver avuto ancora nessuna interlocuzione con Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana del 'Global Movement To Gaza'. "Io sono disposto ad ascoltare tutti, a parlare con tutti. Il mio telefono è sempre aperto" ma non ha squillato, confessa il segretario azzurro parlando di "libera scelta" in riferimento alla decisione di andare avanti presa dagli italiani a bordo della Flotilla. Una scelta che però, avverte, comporta "un rischio non secondario", ovvero quello di rompere il blocco navale israeliano.

"Peggiorare la situazione è pericoloso e a noi preoccupa l'incolumità fisica e la sicurezza dei nostri concittadini", afferma Tajani ricordando che le navi della Marina militare "non scorteranno la Flotilla. Sono lì soltanto per assistenza di tipo umanitario e sanitario. Certamente non andranno ad uno scontro a fuoco con Israele, non possiamo assolutamente mettere a repentaglio la vita dei nostri marinai che vale quanto quella degli altri italiani a bordo, quindi dobbiamo sempre essere forti nel senso di responsabilità, tutti quanti". E a chi domanda se i parlamentari a bordo non farebbero meglio a rientrare, replica: "Mi pare che l'appello dei leader della sinistra sia quello di seguire le parole del presidente Mattarella, poi io mi auguro che ci ripensino". In effetti anche Elly Schlein, dopo il silenzio di ieri, ha dichiarato di condividere l'appello del Capo dello Stato "che ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione". "Noi non siamo gli organizzatori - ricorda però la segretaria del Pd - quello che possiamo fare è invitare a proseguire il dialogo che è partito tra la Flotilla e il Patriarcato latino. Ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu, e che questi attivisti vanno protetti". Simile la linea del leader del M5s, Giuseppe Conte: "E' una missione internazionale, non è stata promossa dalle forze di opposizione. Ci sono dei parlamentari, c'è uno dei nostri che ha aderito come cittadino per rafforzare e dare una testimonianza sua personale di questa presenza".

Diverso invece il punto di vista di Fratelli d'Italia che, attraverso l'eurodeputato Nicola Procaccini (copresidente del gruppo Ecr), si rivolge proprio a Schlein e agli altri leader del centrosinistra dopo che "gli attivisti della Flotilla hanno rigettato le proposte di buon senso del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni. A questo punto che cosa stanno facendo ancora a bordo i parlamentari italiani? Io credo sarebbe il caso che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni li richiamassero indietro per porre fine a quella che si è palesata come una pura operazione politica con preoccupanti risvolti militari". Messaggio ribadito poi con un post diffuso sui canali social del partito: "Fermate questa vostra assurda e inutile provocazione. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni richiamate i vostri alla responsabilità".