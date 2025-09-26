Flotilla, l'appello di Mattarella: "Accolga la mediazione del Patriarcato Latino"

Foto: La Presse

26 settembre 2025

"Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne,

uomini di Gaza". E' l'appello inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'equipaggio della Flotilla per trovare una via sicura per consegnare gli aiuti ai civili, senza però mettere in pericolo l'incolumità degli stessi partecipanti.