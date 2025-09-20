Malore in diretta, la giornalista Belotti sviene a 4 di Sera

Foto: 4 di Sera

Alice Antico 20 settembre 2025

La puntata di ieri, venerdì 19 settembre, di "4 di Sera" ha vissuto un momento di grande tensione quando la giornalista Anna Belotti si è sentita male in studio, lasciando il pubblico e i telespettatori con il fiato sospeso. Mentre si discuteva di Gaza, la Belotti stava intervistando un ragazzo del pubblico. Secondo quanto riportato da "Fanpage.it", dopo aver ascoltato il suo intervento, la giornalista ha iniziato a barcollare visibilmente. Il giovane spettatore, intuendo il problema, ha esclamato “Oddio, oddio” nei momenti che hanno preceduto lo svenimento.

La regia è intervenuta tempestivamente, staccando l’inquadratura e spostandola su Paolo Del Debbio. Il conduttore ha preso in mano la situazione, rassicurando i telespettatori: “Ha avuto solo un abbassamento di pressione”. Nel corso della trasmissione, Del Debbio ha aggiunto che simili episodi possono accadere in dirette lunghe e intense e che Belotti era stata assistita in modo immediato e professionale. Verso la fine della puntata Del Debbio è intervenuto di nuovo, per aggiornare sullo stato di salute della collega: “Sta benissimo, sono felicissimo per lei”, ha detto, annunciando che la giornalista avrebbe avuto un “weekend di riposo assoluto” imposto da lui. Attimi di tensione, dunque, che Del Debbio ha tuttavia gestito con grande calma e professionalità, trasformando la paura iniziale in sollievo per il pubblico a casa.