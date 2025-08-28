Foto rubate e sessismo, chiude il forum delle polemiche: "Cancelliamo tutto"

28 agosto 2025 a

La piattaforma Phica chiude i battenti e cancella ''tutto ciò che è stato fatto di sbagliato''. L'annuncio viene dato sull'home page del sito per adulti finito nel mirino per aver pubblicato foto, poi ritoccate, di donne, politiche e non con commenti sessisti. Sito denunciato ieri dalle dem Alessandra Moretti e Valeria Campagna. ''E' arrivato il momento di fare chiarezza - si legge sulla hp del forum - Phica è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usano in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario. È successo con Facebook, con i gruppi su Telegram, ed è successo anche qui. Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici che hanno spinto Phica a diventare, agli occhi di molti, un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte. Per questo, con grande dispiacere, abbiamo deciso di chiudere e cancellare definitivamente tutto ciò che è stato fatto di sbagliato''.

Foto social e commenti sessisti, nel forum choc anche Meloni e Schlein

Esploso il caso, si chiudono i battenti. Anche se lo staff del sito ci tiene a fare ''alcune precisazioni importanti. Per evitare equivoci o false voci, ci teniamo a ribadire che: Violenza di qualsiasi tipo: sempre vietata, bloccata e denunciata. Minorenni o contenuti pedopornografici: mai tollerati, sempre bloccati e denunciati. Offese verso le donne, linguaggi da branco e atteggiamenti denigratori: vietati, bloccati e denunciati. In oltre 20 anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine italiane e internazionali, contribuendo attivamente anche a casi importanti (come quello seguito dal giudice Cantone), fornendo ogni volta dati e supporto per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini. Phica è stata una comunità, con luci e ombre, ma soprattutto con la volontà di creare uno spazio diverso. Vi ringraziamo per averne fatto parte''. "Per questo, con grande dispiacere, abbiamo deciso di chiudere e cancellare definitivamente tutto cio' che e' stato fatto di sbagliato" e' la conclusione di quello che si firma come "lo staff di Phica".