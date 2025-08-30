Meteo settembre, Giuliacci: "Quando torna il caldo". L'estate non è finita

Sullo stesso argomento: La previsione del tempo di Giuliacci fino a metà settembre: Italia spaccata in due

L'estate sta finendo, cosa ci aspetta per i prossimi giorni e per le prossime settimane sul fronte delle temperature? Quando finisce il caldo al sud? Quando torna al nord? A rispondere a queste e ad altre domande è il colonnello Mario Giuliacci che fornisce le previsioni meteo di domenica 31 agosto e fino alla prima metà di settembre con un occhio di riguardo per le temperature. Nelle ultime 24 ore "le massime sono state sotto i 30 gradi in tutto il centro nord, valori sotto 32 gradi al sud e sulle Isole Maggiori. Solo Catania ha fatto registrare 35 gradi", spiega in un video diffuso sul canale YouTube MeteoGiuliacci .Domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre "le temperature tendono a risalire, soprattutto per la serenità del cielo e per l'influenza dell'anticiclone africano che torna tra lunedì e martedì 2 settembre al sud "portando una modesta, fugace ondata di caldo", spiega Giuliacci.

In questi giorni le temperature raggiungeranno "i 34-35 gradi sulla Puglia, sul Materano, sulla Calabria Ionica e sull'interno delle isole maggiori", spiega il meteorologo che si attende altre due incursioni africane tra venerdì 5 e domenica 7 settembre, sempre al sud, e tra martedì 9 e giovedì 11 settembre. Caldo, "ma non certo i 40 gradi" assicura Giuliacci. Parliamo infatti di valori al di sotto dei 35 gradi.