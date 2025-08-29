Meteo, la previsione di Giuliacci fino a metà settembre: Italia spaccata in due

29 agosto 2025 a

Che tempo farà nei prossimi giorni fino alla metà di settembre? A rispondere a questa domanda è Mario Giuliacci, in un video pubblicato sul suo canale YouTube : “Avremo lo stesso copione che abbiamo già visto nelle tre settimane passate. Ossia, temporalesche perturbazioni atlantiche al centro-nord, fugaci, modeste, ondate di caldo africano al sud e sulle Isole maggiore. Quattro fasi piovose fino a metà settembre. Si parte sabato 30 agosto con rovesci e temporali ovunque tranne le regioni di nord-ovest, rovesci e temporali anche sulle Isole per la perturbazione giunta giovedì. Domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre bel tempo, martedì 2 settembre un'altra perturbazione atlantica, con rovesci e temporali sulle regioni di nord-ovest e mercoledì 3 settembre rovesci e temporali sulle regioni settentrionali, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Una terza perturbazione arriverà venerdì 5 settembre, con rovesci e temporali al nord-ovest e sabato 6 settembre sulle regioni di nord-est. Infine una quarta perturbazione si verificherà tra il 10 e l'11 di settembre, con rovesci e temporali al centro-nord”.

L'esperto meteo continua: “Il nord è privilegiato, il centro così e così, il sud purtroppo con pochissime piogge o niente, anche lo stesso per le Isole maggiori. Le temperature inferiori o uguali alla media al centro-nord, in particolare il nord è inferiore alla media, al centro per lo più nella media, e quindi comprese nei valori massimi tra 25 e 30 gradi. Ondate di caldo invece modeste, di caldo africano al sud, tra giovedì 4 e sabato 6 settembre, un'altra ondata di caldo modesto tra il 10 e l'11 di settembre, dove per modesto intendo temperature tra i 30 e i 35 gradi su valori massimi. Ma - rimarca Giuliacci - non certo i 40 gradi".