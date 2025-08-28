Foto social e commenti sessisti, nel forum choc anche Meloni e Schlein

28 agosto 2025 a

Dopo il caso del gruppo su Facebook "Mia Moglie" arriva quello relativo a "Phica.eu", un forum web, dove vengono postate le foto, spesso prese dai social, di donne famose e non oggetto dei commenti più pesanti e sessisti. Tra le prime a denunciare l'europarlamentare dem Alessandra Moretti e la consigliera Pd Valeria Campagna, vicesegretaria dem del Lazio, ma anche l'ex parlamentare Alessia Morani e la deputata dem Lia Quartapelle che annuncia una denuncia. Anche la leader del Partito democratico Elly Schlein è finita sul sito Phica con la premier, Giorgia Meloni.

Sulla piattaforma, dove commenti sessisti ed espressioni di odio verso le donne abbondano, ci sono anche le foto di esponenti politiche di altri partiti e di tantissime donne in vista nella "sezione vip": Arianna Meloni, Chiara Ferragni, Paola Cortellesi, Mara Venier, foto "rubate" dai social e spesso ritoccate e condite da frasi volgari. Altre esponenti politiche vittime del meccanismo, riporta il Corriere, Mariastella Gelmini (Noi moderati), Maria Elena Boschi (Iv), Chiara Appendino (M5S), oltre alle ministre dell’Università Anna Maria Bernini e del Turismo Daniela Santanché.