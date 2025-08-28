Meteo, Sottocorona e il giorno del "crollo termico". Ecco le previsioni

28 agosto 2025 a

a

a

Agosto è agli sgoccioli ma cosa ci aspetta per l'ultima parte dell'estate dal punto di vista del tempo? Le previsioni meteo di Paolo Sottocorna nella puntata di giovedì 28 agosto di Omnibus su La7 riportano un quadro meteorologico che segna un deciso cambio di passo rispetto alle ultime settimane estive. Un vasto sistema depressionario con centro sulle isole britanniche influenza gran parte dell’Europa centro-occidentale, relegando l’anticiclone delle Azzorre in pieno Atlantico e aprendo la strada a una configurazione tipicamente autunnale.

Nord già sotto temporali - L’Italia, come spiegato dal meteorologo, è già coinvolta in un peggioramento che ha preso avvio dalle regioni settentrionali. Al Nord la giornata odierna è caratterizzata da instabilità diffusa con rovesci e temporali, localmente intensi su Liguria centro-orientale, Alto Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Qualche fenomeno più sporadico in Veneto e Romagna.

Centro in peggioramento, Sud ancora caldo - Al Centro le nubi sono più compatte sull’Alta Toscana, con piogge e temporali, mentre sulle altre regioni il tempo resta variabile ma con peggioramento in arrivo da ovest in serata. Al Sud, invece, resiste il sole, disturbato solo da passaggi nuvolosi sulla Sardegna.

I venti spirano prevalentemente dai quadranti meridionali, con rinforzi di scirocco, mentre i mari risultano mossi o molto mossi, in particolare quelli centro-settentrionali. Temperature: caldo al Sud, ma non per molto. Le temperature segnano ancora valori superiori alle medie stagionali al Centro-Sud, con punte di 36-38 °C tra Sardegna orientale, Marche, Molise e Puglia. Al Nord, invece, complice il maltempo, i valori si mantengono più in linea con il periodo.

Meteo Giuliacci, dove (e quando) finisce l'estate: "Temporali violenti"

La giornata del "crollo termico" - Secondo Sottocorona, sarà venerdì 29 agosto la giornata più critica, con piogge e temporali diffusi su Lombardia, Triveneto e Toscana fino al Lazio. Ma l’elemento più rilevante sarà il drastico abbassamento delle temperature: il “crollo termico” è atteso al Centro e in particolare sull’Est Sardegna, con diminuzioni sensibili anche in Campania. Al Nord la situazione sarà più variegata, con cali termici diffusi e successivi rialzi parziali al Nord-Ovest.

Le previsioni giorno per giorno.

Giovedì 28 agosto. Nord: giornata instabile, con rovesci e temporali diffusi soprattutto tra Liguria centro-orientale, Alto Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Fenomeni più sparsi verso Veneto e Romagna. Centro: molte nubi sull’Alta Toscana con piogge e temporali; altrove alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma con peggioramento in serata a partire da ovest. Sud: prevale il sole, salvo qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna.

Temperature: ancora elevate al Centro-Sud con punte fino a 36-38°C tra est Sardegna, Marche, Molise e Puglia. Al Nord valori più contenuti, in linea con le medie stagionali.

Venerdì 29 agosto. Nord: forte instabilità con piogge e temporali diffusi, specie su Lombardia e Triveneto. Nuovi fenomeni intensi in serata tra Piemonte, Liguria e Lombardia; attenuazione al Nord-Est. Centro: maltempo tra Toscana, Lazio e Umbria, piogge anche su Marche e Abruzzo, in miglioramento verso sera. Sud: nuvolosità in aumento, con piogge su Campania, Basilicata e Puglia. Sardegna variabile, con tendenza al miglioramento.

Temperature: crollo termico al Centro ed Est Sardegna, diminuzioni anche in Campania e al Nord (eccetto Nord-Ovest dove i valori risalgono leggermente). Persistono invece valori alti in Puglia.

Tendenza per sabato 30 agosto. Nord: residui rovesci o temporali su Lombardia e Triveneto, in graduale attenuazione con schiarite sempre più ampie da ovest. Centro: variabilità con locali acquazzoni, ma tendenza a miglioramento nel corso della giornata. Sud: temporali sparsi su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata; fenomeni più sporadici altrove, con ampie schiarite in Sardegna e Sicilia occidentale. Temperature: ulteriore calo anche all’estremo Sud, che pur rimanendo leggermente sopra media segnerà la fine del caldo anomalo. Sul resto d’Italia valori sotto o in linea con quelli tipici del periodo.