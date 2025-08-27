Meteo Giuliacci, dove (e quando) finisce l'estate: "Temporali violenti"

27 agosto 2025 a

Estate addio? Le previsioni meteo di giovedì 28 agosto e dei giorni ai venire fino all'inizio di settembre riportano sorprese notevoli. Ebbene, "nella prossima settimana avremo una forte dinamicità" spiegano gli esperti del sito MeteoGiuliacci che parla di "una serie di perturbazioni di origine atlantica" che porteranno pioggia su gran parte dell'Italia. Il sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci osserva che il contrasto tra aria calda e fredda potrebbe anche generare "eventi violenti".

Irrompe il maltempo violento sull'Italia: piogge torrenziali, alluvioni e grandinate

Ebbene, un cambio deciso lo vedremo già lunedì 1 settembre con "la prima perturbazione che interesserà le regioni del Centro-Nord". Parliamo di foti temporali e raffiche violente di vento con una particolare attenzione da dare alle regioni settentrionali e tirreniche.

Dopo una pausa avremo una seconda perturbazione da giovedì 4 settembre con rischi di eventi molto intensi soprattutto sulle regioni settentrionali. Il Sud, Sicilia e Sardegna in questo frangente sarebbero risparmiate da temporali e nubifragi e continueranno a godere di "sole e temperature pienamente estive".