MeteoGiuliacci, irrompe il maltempo violento sull'Italia: piogge torrenziali, alluvioni e grandinate

In questi giorni di fine agosto a dominare sull’Italia sarà il maltempo. A raccontare le previsioni del tempo dei prossimi giorni è il portale MeteoGiuliacci: “L’arrivo della tempesta Erin ha diretto diversi fronti temporaleschi verso il Mediterraneo. Grazie all’energia potenziale in gioco, in Italia avremo il rischio di eventi meteo estremi. Nella giornata di mercoledì 27 agosto assisteremo ai primi segnali del peggioramento. In Liguria, Piemonte, Lombardia e su buona parte delle Alpi avremo temporali prefrontali che anticipano la vera perturbazioni. La loro caratteristica è che possono essere molto violenti e dare vita a piogge torrenziali e, stazionando per tempo sulla stessa zona, possono dare provocare delle alluvioni lampo. La perturbazione scatenerà tutta la sua forza massima nella giornata di giovedì 28 agosto con fenomeni abbondanti, temporali violenti e possibili grandinate. Sono attesi accumuli di 100/150 mm di pioggia su alcune regioni settentrionali. Attenzione al rischio di veri e propri allagamenti”.

Questa situazione estrema andrà a toccare tutta l’Italia? Pare proprio di sì, secondo quanto riferito sul sito meteogiuliacci.it : “Nella giornata di venerdì 29 agosto il fronte si sposterà sulle regioni del Centro-Sud e soprattutto su quelle affacciate sul mar Tirreno. Toscana, Lazio e Campania sono quelle dove si attendono più precipitazioni con possibili nubifragi. Al Nord persisterà l’instabilità quindi non si escludono nuovi temporali”.