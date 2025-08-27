Impagnatiello, condannata la cognata: la vicenda dell'auto "scomparsa" e il risarcimento ai Tramontano

27 agosto 2025 a

Il Tribunale civile di Milano ha condannato la cognata di Alessandro Impagnatiello a risarcire la famiglia di Giulia Tramontano con circa 19mila euro più 5mila euro di spese legali per la 'scomparsa' dell'auto Volkswagen T-Roc con cui fu trasportato e nascosto il cadavere della 29enne uccisa il 27 maggio 2023 a Senago con 37 coltellate mentre era incinta al settimo mese.

La donna, compagna del fratello del barman condannato all'ergastolo sia in primo grado dalla Corte d'assise d'appello di Milano, sarebbe stata al centro di un passaggio di consegne dell'auto mediato da Omar Impagnatiello, suo procuratore dopo l'arresto per l'omicidio e durante i processi, con l'obiettivo di "diminuire la consistenza patrimoniale" dell'allora 30enne in vista dei risarcimenti.

Lo scorso 12 di novembre, 24 ore dopo l'udienza del processo di secondo grado, si è tenuta un'udienza civile promossa dai legale della ragazza uccisa, gli avvocati Giovanni Cacciapuoti (parte civile) e Rosario Santella. La famiglia chiedeva la restituzione del bene, mai sequestrato dalla Procura di Milano che sequestrò solo il pianale del portabagagli su cui era stato occultato il cadavere, per procedere alla distruzione del mezzo utilizzato durante il delitto. In quella data la famiglia Impagnatiello ha fatto sapere che l'auto era stata rubata una decina di giorni prima e non era più in loro possesso. L'assicurazione non ha riconosciuto il risarcimento del danno ma per i giudici del civile, che l'11 agosto 2025 hanno depositato la sentenza di risarcimento, questo non implicherebbe un mancato riconoscimento del danno ai parenti di Tramontano.