Tramontano, confermato l'ergastolo per Impagnatiello. Esclusa la premeditazione

Alessandro Impagnatiello resta condannato all'ergastolo, come già sancito dal processo di primo grado, per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza, accoltellata a morte nella loro abitazione a Senago (nel Milanese) il 27 maggio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. Per Impagnatiello sono state confermate le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza, ma è stata esclusa quella della premeditazione. Una sentenza che è stata presto commentata da Chiara Tramontano, la sorella della vittima.

"Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si legge disgusto. L'ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet: 'Quanto veleno serve per uccidere una donna'. Poi l'ha uccisa. Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione. Vergogna a una legge che chiude gli occhi davanti alla verità e uccide due volte. E smettetela di portare gli assassini ai banchi. Sono assassini. Vanno in cella. Nessuno li vuole liberi, inquinano", ha tuonato la sorella di Tramontano su Instagram.

La difesa di Impagnatiello aveva appellato la sentenza di primo grado, chiedendo ai giudici d'appello di non riconoscere le aggravanti della crudeltà e della premeditazione. Si puntava anche a una riduzione della pena a 30 anni di reclusione. Per gli avvocati non fu un agguato, ma un "susseguirsi di errori" senza la "minima pianificazione", commessi da un uomo con una relazione parallela che in "cuor suo avrebbe voluto interrompere la gravidanza" della compagna e non ce l'ha fatta perché la sua "personalità narcisistica" gli ha impedito di rovinare "l'immagine perfetta che ha sempre voluto dare di sé".